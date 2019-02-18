Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı, canından oldu
İzmir Torbalı'da yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Yusuf Karakoyun karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Yusuf Karakoyun olay yerinde hayatını kaybederken kazada yola çıkan köpek de telef oldu
Bu sabah Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı Yusuf Karakoyun (55), aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan adam, köpeğe de çarpıp karşı şeride geçti ve 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün otomobiliyle çarpıştı.
ARACINDA SIKIŞTI
Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken Yusuf Karakoyun aracında sıkıştı.
Kanlar içindeki Yusuf Karakoyun’u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın öldüğü belirlendi.
KÖPEK DE TELEF OLDU
Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı.
İbrahim DANIŞ/DHA