Türkiye Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: Yaralılar var

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: Yaralılar var

Türkiye

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: Yaralılar var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

10 Aralık 2021, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM (İHA)

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