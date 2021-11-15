Türkiye Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Eşi olay yerinde öldü, kendisi yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Eşi olay yerinde öldü, kendisi yaralı

Türkiye

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Eşi olay yerinde öldü, kendisi yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden çevirince kontrolünü kaybederek ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan Hatice Yalçın (61) hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 19:18 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Honaz ilçesine 20 APR 49 plakalı hafif ticari araç ile giden Orhan Yalçın (62), kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı.



Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, tarlaya girerek ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Orhan Yalçın ile eşi Hatice Yalçın'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalçın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Orhan Yalçın'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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