Köpeğe cinsel saldırı iddiası! Bekçi gözaltına alındı...

Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., bölgedeki bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi salı günü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA