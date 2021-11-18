Türkiye Köpeğe cinsel saldırı iddiası! Bekçi gözaltına alındı...

Köpeğe cinsel saldırı iddiası! Bekçi gözaltına alındı...

Türkiye

Köpeğe cinsel saldırı iddiası! Bekçi gözaltına alındı...

İzmir Bornova'da bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y. köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı.

18 Kasım 2021, Perşembe 15:10 Son Güncelleme:
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Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., bölgedeki bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi salı günü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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