Köpeğe tecavüz davasında beraat kararı Yargıtay’dan döndü

Olay, Kağıthane'de 27 Temmuz 2014 yılında gece saat 02.00'de gerçekleşti. İddiaya göre, Köpek sesi duyan komşular, alkollü olan sanığı Nilayım adlı köpeğin yanında gördü. "Ne yapıyorsun" diye sorduklarında sanığın "Köpeği seviyorum, sevemez miyim?" diyerek arkasını dönerek gitti. Komşuların polise Haber vermesi üzerine yapılan incelemede, olay yeri kamera görüntülerinden sanık tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sanık, söz konusu kişinin kendisi olduğunu, ancak köpeği sevdiğini ve et verdiğini söyledi. 8 Ağustos 2014'te veteriner tarafından yapılan incelemede de köpeğin anal bölgesinde zorlama, yaralama, kanlanma durumuna rastlanmadığı kaydedildi. Ancak sanık hakkında dava açıldı. Kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Hamdi Y. hakkında 30 Aralık 2014'te "Haksız yere sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirme, mala zarar verme" suçundan unsurları oluşmayan suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan da suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.









YARGITAY BERAATİ BOZDU

Ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesi, beraat kararını 28 Nisan 2021'de kararı bozdu. Bozma ilamında, Emniyet müdürlüğünün olay yeri inceleme müdürlüğünce düzenlediği raporda, görüntülerin çözünürlüğünün düşük olduğu, şüphelinin tespit edilebilmesi için görüntülerin yeterli seviyede veri içermediği, ancak sanığın 29 Ağustos 2014'teki tutanakta "Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, ancak köpeğe et verdiğini" suçlamayı kabul etmediğini söylediğine yer verildi. Kararda, 8 Ağustos ve 17 Ağustos 2014 tarihli olaylara ilişkim kamera görüntülerinin değerlendirilmesi, sanığın değişik açılardan fotoğraflarının temin edilerek Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlıklarından veya Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesinden görüntülerdeki kişinin sanık olup olmadığı, eylemin mahiyeti (köpeğe cinsel saldırı veya et verme) konularında rapor aldırılarak değerlendirme yapılması gerekirken eksik araştırma ve inceleme yapılması nedeniyle bozma karar verildiği kaydedildi. Ayrıca İstanbul Hayvan Hakları Merkezi, Ankara ve Eskişehir Hayvan Hakları Komisyonlarının da davaya katılma hakkı olmadığı belirtilerek temyiz istemlerinin de reddine karar verildiği de kararda yer aldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına, sanık Hamdi Y. katılmadı. Şikayetçi olarak İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukatlar ile sanık avukatı hazır bulundu.

"GÖRÜNTÜLER İNCELENEREK KARAR VERİLSİN"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Özen Erdoğan Yargıtay'ın "katılan sıfatlarının reddine" ilişkin yönüyle bozmayı kabul etmediklerini belirterek "Sonuçta suçtan zarar gören hayvandır. Biz de bu hayvanların yaşam standartlarının ve yaşam haklarını savunmak için gönüllü olarak yapıyoruz. O yüzden kabul etmiyoruz bu yönden" dedi. Esasa ilişkin ise bozmaya uyulmasını talep eden avukat Erdoğan, "Sanığın kendisi de görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu sadece köpeğe Yemek verdiğini iddia etmiştir. Ancak görüntülerde Tecavüz olduğu açıktır. Bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ederim" diye konuştu. Avukat Yasemin Babayiğit ise şikayetçinin başvurduğu ve dosyaya yansımış iki ayrı tecavüz vakası olduğunu belirterek yapılan incelemelerin 10 gün sonra yapılmış olması nedeniyle herhangi bir tecavüz olgusu tespit edilemediğini belirterek sanığın duruşmada hazır olduğu celsede görüntülerin re'sen izlenerek incelenmesini talep etti. Avukat Serap Berkyürek ise bilirkişiden rapor alınmasına gerek olmadığını, ortada kuşku bulunmadığını, mahkemede re'sen görüntüler üzerine inceleme yapılarak karar verilmesini istedi.

SAVCI YARGITAY BOZMASINA UYULMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanık avukatı Adem Muratbeyoğlu ise Yargıtay kararına uyularak teknik araştırma yapılmasını ve doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin katılma taleplerinin ise reddini talep etti.

SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanığın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Yasaya göre sanığın savunması alınmasından sonra Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmamasına karar verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DHA