Köpeği asansöre sıkışmaktan kurtardı

ABD'de Houston'da Johnny Mathis isimli adam günün kahramanı oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Johnny Mathis'in komşusunun köpeğini kahramanca kurtarma anı göze çarptı. Johnny Mathis, asansörden çıktığı sırada komşusu, pomerian cinsi köpeğiyle birlikte asansöre bindi. Kadın asansöre binerken köpek dışarıda kaldı Asansörün kapısının kapanmasıyla birlikte köpek dışarıda kaldı ve kadın çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyan Mathis, hemen harekete geçti. Köpeği hızlıca tasmasından kurtaran Mathis, korkan köpeği sarılarak teselli etti. Kadının dalgınlığı az kalsın köpeğin hayatına mal oluyordu. Köpeğin sahibi, o sırada köpeğinin ölmüş olabileceğini düşündüğünü asansörün içinde çığlık çığlığa bağırdığını söyledi. Köpeğini kurtardığı için komşusu Johnny Mathis'e minnettar olduğunu dile getirdi.





Olayın ardından CNN'e konuşan Mathis, 'Asansörden indiğim sırada köpeğe bakıyordum çünkü sevimli bir köpekti. Tasmanın uzun olduğunu fark ettim ama bunu asansöre binerken yapacağını düşünmedim. Çok fazla kürk vardı, bu yüzden tasmadan kurtulmam biraz zaman aldı ve yaptığım zaman, hemen bıraktım. Tasmanın asansörün tepesine fırladığını görebiliyordum' dedi.





Johnny Mathis, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, 'Bu çok daha kötü olabilirdi ama neyse ki yardımcı olabildim. Gerçekten de sona erdiğine sevindim. Tüm bu dikkat benim niyetim değildi ama umarım böyle durumlara herkesin dikkatini çeker. Herkesin başına gelebilir. Bir saniye hepsini götürebilir' dedi.

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