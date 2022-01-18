Türkiye Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada

Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada

Türkiye

Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada

İzmit'te kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan köpeğe çarptıktan sonra yoluna durmadan devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Kamera görüntülerinden belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

18 Ocak 2022, Salı 12:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmit'in Tüysüzler Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak köpekleri, seyir halindeki kamyonetin etrafında koşmaya başladı. 

Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü, kamyonetin önünde koşan köpeği ezip, durmayarak yoluna devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. 



Sürücünün köpeğe çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; hızla giden sürücünün, kamyonetle köpeği ezdiği ve hayvanın yerde acı içinde kıvrandığı anlar yer aldı. 

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis de sürücüyü, kimliğini belirledikten sonra gözaltına aldı.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 35 yıldır kimliksiz yaşıyor, hiçbir yere gidemiyor! 'Herkes gibi kimliğim olsun istiyorum'