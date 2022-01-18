Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada
İzmit'te kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan köpeğe çarptıktan sonra yoluna durmadan devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Kamera görüntülerinden belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.
18 Ocak 2022, Salı 12:33 Son Güncelleme:
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İzmit'in Tüysüzler Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak köpekleri, seyir halindeki kamyonetin etrafında koşmaya başladı.
Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü, kamyonetin önünde koşan köpeği ezip, durmayarak yoluna devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.
Sürücünün köpeğe çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; hızla giden sürücünün, kamyonetle köpeği ezdiği ve hayvanın yerde acı içinde kıvrandığı anlar yer aldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis de sürücüyü, kimliğini belirledikten sonra gözaltına aldı.
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)