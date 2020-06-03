Köpeği fırça sapıyla döven kişiye para cezası kesildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

Alaşehir'de yaşayan evli, iki çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., geçen 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Ardından da bir restoranın önündeki motosikletlerin arkasına kaçıp, saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı.

Çevredeki bazı hayvanseverler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasap Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Köpeği yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp, saldırdığı için dövdüğünü ileri süren Hüseyin A.'ya polisteki işlemlerinin ardından ilgili kurumlardan toplam 4 bin 495 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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