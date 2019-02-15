Köpeği sürükleyen zanlı serbest bırakıldı

Polisin ifade vermesi için emniyete çağırdığı şüpheli sürücü B.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuzdan ölen köpeği çöplüğe götürdüğünü iddia eden zanlı B.Ç. hakkında hazırlanan tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

KÖPEĞİN SÜRÜKLENİRKEN ÖLÜ OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığının belirlenerek, yapılacak tespitin ardından B.Ç.’ye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Keşan - Gelibolu kara yolunda seyreden Murat Ekşi, aynı istikamette seyreden bir otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklenen telef olmuş bir köpeğin bulunduğunu fark ederek, şikayette bulunmuştu.