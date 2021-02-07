Gündem Köpeği tüfekle vuran adamın savunması: Gören de adam öldürdük sanır

Köpeği tüfekle vuran adamın savunması: Gören de adam öldürdük sanır

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Köpeği tüfekle vuran adamın savunması: Gören de adam öldürdük sanır

Çorum'da av tüfeğiyle sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K., gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır' diyerek tepki gösterdi.

07 Şubat 2021, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi.

"Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır"

Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.

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