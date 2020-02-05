Köpeğin dili konserve kutusuna sıkıştı

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyünde geçen hafta çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, bir köpeğin dilinin konserve kutusuna sıkıştığı ihbarı geldi. İtfaiye müdürlüğünde 5 yıldır görevli itfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım ihbar gelen bölgeye hareket etti. Bir iş yerinin bahçesindeki pitbull cinsi yavru köpeğin acı çektiğini gören itfaiye erleri Sargın ve Yıldırım, büyük bir özveri ve titizlikle köpeğin dilini sıkıştığı konserve kutusundan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

'Acı çekiyordu'

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 5 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Anıl Sorgun, "Geçen Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında bir ihbar aldık. Bir yavru köpeğin dilinin konserve kutusuna sıkıştığı ihbarı geldi. Oktay arkadaşımla beraber ihbar yerine hareket ettik. Olay yerine geldiğimizde köpeğin acı çektiğini gördük. Diline konserve tenekesi sıkışan yavru pitbull cinsi köpeğe elimizden geldiği kadar en iyi şekilde müdahale ettik. Müdahale sırasında köpeğin ağzına ve diline zarar vermemek için konserve kutusunu arka kısmından müdahale ederek, kurtardık. Tabi bu sırada köpekte acı çektiği için korktu. Saldırabilirdi ama can acısından bize saldırmadı. Müdahale sonrası sahibine teslim ettik" dedi.

İtfaiye eri Oktay Yıldırım ise "5 yıldır Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Anıl arkadaşımla beraber ihbar doğrultusunda diline konserve tenekesi sıkışan köpeği kurtarmak için bölgeye hareket ettik. Köpek acıyla çok hareketliydi. İlk önce sabit durması için battaniyeye sardık. Anıl arkadaşım müdahale ederken bu anları cep telefonu ile kaydettim. Sonra yardıma ihtiyacı olduğu için bende müdahale ettim. Konserve kutusunu köpeğin dilinden çıkardık. Normalde saldırgan olabilirdi ama yardıma ihtiyacı olduğu için bize saldırmadı ve sorunsuz bir şekilde kurtardık" diye konuştu.



