Köpeğin midesinden 215 taş çıktı

Laura Jenkins, evcil hayvanının kaya gibi sert karnında taşların seslerini duyabiliyordu ve memleketi East Ayrshire'da bulunan veterinere gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Röntgeni çekilen Buzz'ın midesini tamamen dolduran bir kavun karpuzunun büyüklüğünde sağlam bir taş kütlesi olduğunu ortaya çıkardı. Buzz, 4 saatlik bir operasyona girmek zorunda kaldı. Operasyon sırasında cerrahlar köpeğin midesini ve bağırsaklarını açtı. Buzz, ağrıyı azaltmak için sert bir ağrı kesiciye ihtiyaç duyuyordu.

Buzz'ın midesinden 215 taş çıktı.

Buzz artık iyileşmeye hazır ancak öğrenci olan 20 yaşındaki sahibi, 3 bin 400 poundluk (26 bin 325 lira) faturayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.









Buzz'ın sahibi Laura, yaptığı açıklamada, 'O daha 1 yaşında olduğu için çok üzüldüm. Veterinerlerin midesini hissettiğini ve ameliyat yapmaları gerektiğini söyledi, ancak önce bir röntgen çektiğini söyledi. Yardım için başka bir veteriner cerrahı çağırması gereken zor bir ameliyat olacağını gösterdi. Taşları çıkarmak için midesini ve bağırsağını açmak zorunda kaldılar' dedi.

Laura, Buzz'ın iyi durumda olduğunu ve enfeksiyon riski devam etmesine rağmen mutlu ve memnun göründüğünü söyledi. Geriye bir tek ödemesi gereken veteriner faturası kaldı.











