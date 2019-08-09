Köpeğin otomobile bağlanarak sürüklenmesi tepki çekti Muğla'nın Milas ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, ipe bağladığı köpeği yol boyunca sürükledi. Köpeğin ipini elinde tutarak kimi zaman hızlanan kimi zaman ani hareketler yaparak hayvanı yaralayan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı