Köpeğin seni seviyor mu? Köpeğinin sevgisini öğrenmenin yolları

Emory Üniversitesi'nden bir araştırmacı ekibi ile Burns, beyin faaliyetlerini görüntülemeye yardımcı olan bir sistem ile köpeklerin beyinlerine baktı ve olumlu duygular ile ilişkili kısımları belirledi. Burns, bir görüntüleme sistemi olmadan köpeklerimizin bizi sevip sevmediğini anlamanın yolları olduğu söyledi. Görünen o ki, köpeklerdeki bazı spesifik hareketler, bize karşı duygularını anlamamıza yardımcı oluyor. Gregory Burns, köpeklerin sevgi hareketlerini şöyle sıralıyor:

Yemekten sonra sana sarılır.

Seninle uyur.

Sen evden ayrıldığında üzülür.

Eve geldiğinde mutlu olur.

Köpeğini sen de seversin.



