Türkiye Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı!

Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı!

Türkiye

Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kendi köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçaklayan E.D., kameraya yansıdı.

09 Ocak 2022, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırırken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı. E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı.



E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı. Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. 

Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.’nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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