Türkiye Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü

Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü

Türkiye

Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü

Muğla'da isyan ettiren bir olay yaşandı. Cemal D. sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldürdü. Cemal D.'ye bin 33 lira ceza kesildi.

19 Ocak 2021, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Muğla'da sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldüren Cemal D. hakkında bin 33 lira ceza kesildi. Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım.'' dedi.

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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlakkarşılığı köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti. 3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek, öldürdü. Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

Bin 33 lira ceza

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D.’ye ‘Kabahatler Kanunu'ndan bin 33 lira ceza kesti.

İsmail Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı" dedi.

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