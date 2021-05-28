Köpeğini helyum balonla uçuran YouTuber tutuklandı

32 yaşındaki Gaurav Sharma adlı Hintli YouTuber, helyum balonlara sardığı köpeğini videoya çekti.

Videoda köpeğin balonlarla havaya yükseldiği, birkaç saniye sonra ise bir binanın ikinci katının balkonunda bulunan birinin köpeği yakaladığı görülüyor.

YouTuber Sharma, video kaydı için tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını ancak sosyal medyanın tepkisinden sonra videoyu sildiğini söyledi.

Hintli YouTuber videoyu 4 milyondan fazla abonesinin bulunduğu YouTube kanalında yayınlamıştı.

Hindistan Polisi, Hayvanları Koruma Örgütü (PFA) adlı kuruluştan şikayeti doğrultusunda Sharma'nın tutuklandığını duyurdu.