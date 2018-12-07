Köpeğini öldürenlere video ile mesaj gönderdi

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, köpeği tüfekle vurularak öldürülen Ali Ilgın, çektiği video ile tepkisini dile getirdi.

KÖPEĞİNİ VURULMUŞ HALDE BULDU

İlçeye bağlı Hocatman Köyü'nde yaşayan Ali Ilgın, köpeğini tüfekle vurulmuş halde buldu. Vakit kaybetmeden veterinere götürmesine karşın Ilgın, köpeğini kaybetti.

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Bahçesine bekçilik yapan köpeğinin ölmesine çok üzülen Ilgın, tepkisini ve yardım isteğini video çekerek paylaştı. Ilgın, video kaydında şu ifadeleri kullandı:

"BU MAZLUM HAYVANA ACI ÇEKTİRENE SEN DE ACI ÇEKTİR"

"Vuranlara hakkımı helal etmiyorum. Avdan gelirken köpeğe silah atmışlar. Saçmaların birisi kulağından, biri karnından girmiş. Biri de ayağını kırmış. Veterinere götürdüm ancak 2 saat sonra can verdi. Ey Allah’ım, bu mazlum hayvana acı çektirene sen de acı çektir. Böyle mazlum hayvanları vuranlar içimizde dolaşıyor. Onları Allah’a bırakıyorum."