Olay Kadıköy Hasanpaşa’da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiler cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi.

Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darbetmeye başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiler cinsi köpek hızını alamadı.

KÖPEK, POLİSLERE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİSİN HAVAYA ATEŞ AÇMASI BİLE KAVGAYI BİTİREMEDİ

İHA’nın ulaştığı görüntülerde polis havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor.