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  • Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada

Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada

İstanbul Kadıköy’de gezdirdiği Rotweiler cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı. Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18 Şubat 2019, Pazartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada

Olay Kadıköy Hasanpaşa’da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiler cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi.

Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darbetmeye başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiler cinsi köpek hızını alamadı.

KÖPEK, POLİSLERE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 

POLİSİN HAVAYA ATEŞ AÇMASI BİLE KAVGAYI BİTİREMEDİ

İHA’nın ulaştığı görüntülerde polis havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor. 

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