Köpeğinin kulübesi yanan küçük kızın yüzünü kaymakamlık güldürdü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri, 29 Temmuz’da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 9 günde kontrol altına alınan yangında evleri küle dönen ailelere desteğini sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi’nde konteynerde oturan ve evlerini yangında kaybeden Yılmaz ailesini ziyaret eden ekip, İlkokul 3. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Merve Yılmaz’a doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Merve’nin pastayı üflerken köpeğinin yanan kulübesinin yenilenmesini dilemesi üzerine, Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık ekipleri, Merve’ye tablet ve köpeği Cess için kulübe götürdü. Köpeğinin kulübesi yenilenen ve hediye alan küçük Merve’nin mutluluğu ekiplerce görüntülendi.

AA