Köpeğiniz çikolata yerse ne olur?

Köpeklerle yaşayan pek çoğumuzun bildiği gibi çikolata köpekler için zehirli ve çok ciddi bir tehlike. “Köpeğim çikolata yedi” diye veterinerleri arayan pek çok kişi endişelenmekte haklı.

ÇİKOLATA NEDEN KÖPEKLER İÇİN TEHLİKELİ?

Çikolata ile ilgili temel endişe, metilksantin adı verilen kimyasal bir bileşiktir. Uyanmak için bir fincan kahveye ihtiyacınız varsa, muhtemelen bir tür metilksantin olan kafein ile tanışmışsınızdır. Çikolata zehirlenmesinde birincil olarak endişelendiren metilksantin, teobromindir. Teobromin, köpeğinizin vücudunda pek çok etkiye yol açabilir. Çikolata zehirlenmesi söz konusuysa, en büyük endişe kalp ve merkezi sinir sisteminde (beyin dahil) oluşan hiper-stimülasyondur. Bu aşırı uyarım, hayvanlarda oldukça önemli ve bazen ölümcül sorunlara yol açabilir.

ÇİKOLATA KÖPEKLERE NE YAPAR?

Genel hiper-uyarılırlık (eksitabilite) ve huzursuzluk

Nöbetler

Taşikardi (hızlı kalp atış hızı)

Anormal kalp atışları ve düzensizliği

Ani kalp durması

Çikolatanın içindeki teobrominin miktarı çikolatadaki kakao miktarına göre değişir. Çikolata koyulaştıkça, kakao miktarı ve teobromin artar. Köpeğinizin yediği çikolatanın tipi, miktarı ve köpeğin sağlık durumu, boyu, kilosu – bunları hepsi risk faktöründe göz önüne alınmalıdır.

KÖPEĞİN ÇİKOLATA YEDİ, NE YAPMALIYIM?

Köpeğinizin çikolata yemiş olması durumunda yapabileceğiniz en iyi şey veteriner hekiminize danışmaktır. Köpeğiniz ve tükettiği sizi endişelendiren gıdayla ilgili detaylı bilgiyi kendisine ilettiğinizden emin olun.

Özellikle aşağıdakiler gibi zehirlenme belirtileri gözlemliyorsanız, hiç vakit kaybetmemelisiniz:

Huzursuzluk

Rahatsız görünme hali

Bayılma, nöbetler

Çok hızlı nefes alıp vermek

Kusma

İshal

Çikolata zehirlenmesi ölümcül olabildiğinden, vakit kaybetmeden veteriner hekiminize danışmanız büyük önem taşır.

Köpeğinizin veteriner kliniğinde muayene edilmesi, gözlem altında tutulması ve tedaviye hemen başlanması gerekebilir. Özellikle kalp ritm bozuklukları görülüyorsa. Çikolatanın yol açabildiği bir diğer durum ise, içinde bulunan aşırı yağ sebebiyle oluşabilen “pankreatit”tir.

Pankreatitin belirtilerini göstermesi birkaç gün sürebilir. Onun belirtileri arasında da kusma, ishal ve ağrı vardır.

BU ÖNLEMLERE DİKKAT

Basit önlemler alarak bu tehlikenin önüne geçmek oldukça kolaydır.

Evde bu malzemelerle bir şeyler pişiriyorsanız, zararlı gıdaları dışarda ve gözetimsiz bırakmayın.

Tükettiğiniz pasta, kek gibi yiyecekleri dışarda ve/ya köpeğinizin ulaşabileceği yerlerde tutmayın.

Çikolatanın zararlarını evdeki herkese anlatın, özellikle ÇOCUKLARA!

Evinize misafir geldiğinde sizden izinsiz hiçbir şey vermemelerini isteyin ve kuralınıza sadık kalın.

Özellikle bayram ve tatillerde daha dikkatli olun.







