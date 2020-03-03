Köpeğiyle birlikte dünyayı geziyor

İsveç'ten 6 ay önce bisikleti, kanosu ve köpeği ile yola çıkan gezgin Lina Halebraatt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. İsveç´in başkenti Stokholm'e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan gezgin Lina Halebratt bisikleti, kanosu ve köpeği ile yola çıktı. Halebratt, ilk olarak İsveç´in dağlarını kayak yaparak aştı. Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ay sonra Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Lüleburgaz Bisiklet Akademi'nde bir gece konaklayan Halebraatt, çok merak ettiği İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Halebratt, İstanbul'u gezdikten sonra Marmara Denizi’ne açılarak İsveç'e kanoyla dönmeyi planladığını söyledi.

Halebratt, "10 yıldır seyahat ediyorum. Seyahat etmek benim için bir tutku. Yeni ülkeler görmeyi ve insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat ediyorum. İstanbul'a vardığımda yoluna denizden devam edeceğim. Bisikletle izlediğim rota İstanbul´da sona erecek. İstanbul'a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç'e döneceğim. Türk yemeklerine hayran kaldım. Türkler gerçekten mükemmel insanlar" dedi.

DHA