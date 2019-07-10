Köpek balığı avlayana 1635 TL ceza

İstanbul'daki Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yöneticileri, avlanması yasak olan ’sivriburun’ cinsi köpek balığının Fethiye’de, 26 Haziran’da avlandığını öğrenince, bu kişi hakkında işlem yapılması için 1 Temmuz’da CİMER’e başvurdu.

CİMER'E BAŞVURDU

CİMER'den gelen yanıtta, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, köpek balığını avlayan kişiye 1635TL para cezası uygulandığı belirtildi.

TÜDAV, uygulanan cezayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Konuyla ilgili duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi.

Vakıf yetkilileri, ceza kararını bu ve benzer kaçak ve yasak avların az da olsa bir cezası olduğunu ve sistemin çalıştığını daha fazla kesime duyurmak için kararı yayınladıklarını bildirdi.

DHA