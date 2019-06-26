Köpek balıkları vinçle taşındı

Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı.

2 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi.

400 KİLO AĞIRLIĞINDA, 3 METRE BOYUNDA

Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi.

ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAKLAR

İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü.

Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

DHA