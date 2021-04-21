Köpek balıklarını besle (Oyun)
Renk eşleştirme aktiviteleri çocuğunuzun renkleri tanımasını, görsel duyu gelişimini ve ince motor gelişimini destekler.
21 Nisan 2021, Çarşamba 13:53 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Tuvalet kâğıdı ruloları, renkli kartonlar, makas ve yapıştırıcı / Yaş: 3
NASIL OYNANIR?
Oyunumuza farklı renkli kartonlar üzerine tuvalet kâğıdı rulosunun sayısı kadar büyük balık çizip kesiyoruz. Bu kestiğimiz renklerdeki kartonlar üzerine bu sefer de bolca küçük balık çizip kesiyoruz. Büyük balıkları ağız kısmını tamamen kesiyoruz. Ve ağız kısmı rulonun orta boşluğunda kalacak şekilde büyük balıkları rulolara yapıştırıyoruz. Son olarak küçük balıkları renklerine göre büyük balıklara yem olmasını sağlıyoruz! Bardak sayısını artırarak oyunu zorlaştırabilirsiniz!