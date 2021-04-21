Köpek balıklarını besle (Oyun)

MALZEMELER

Tuvalet kâğıdı ruloları, renkli kartonlar, makas ve yapıştırıcı / Yaş: 3

NASIL OYNANIR?

Oyunumuza farklı renkli kartonlar üzerine tuvalet kâğıdı rulosunun sayısı kadar büyük balık çizip kesiyoruz. Bu kestiğimiz renklerdeki kartonlar üzerine bu sefer de bolca küçük balık çizip kesiyoruz. Büyük balıkları ağız kısmını tamamen kesiyoruz. Ve ağız kısmı rulonun orta boşluğunda kalacak şekilde büyük balıkları rulolara yapıştırıyoruz. Son olarak küçük balıkları renklerine göre büyük balıklara yem olmasını sağlıyoruz! Bardak sayısını artırarak oyunu zorlaştırabilirsiniz!



