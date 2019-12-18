Köpek, çocuklarla birlikte okul servisi bekliyor
ABD'de yaşayan Becky Lynn, her sabah Mastiff cinsi köpeklerinin, çocuklarını okul servisine bindirip eve geri döndüğünü söylediği bir video paylaştı. Gordon isimli köpek, okul servisi gelene kadar Becky'nin 2 çocuğunun da yanında bekliyor. Kar kış demeden bu hareketi tekrarlayan Gordon, görevini tamamlayınca da eve dönüyor.
Sosyal medya, Gordon isimli köpeği konuşuyor. Gordon, sahibi Becky Lynn'ın iki küçük kızı ile her sabah okul servisinin gelmesini bekliyor ve kızlara vedalaşıyor. Mastiff cinsi köpek Gordon, kızları servise kadar yolculuyor, yolun başında durup servisin gelmesini onlarla birlikte bekliyor. Kızları yolcu ettikten sonra da hemen eve geliyor. Köpeğin sahibinin Facebook hesabından paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu izleyenlerin adeta yürekleri eridi. Becky, Gordon'ın bunu her sabah yaptığını ve artık bir rutin haline geldiğini belirtti.
https://twitter.com/OKCFOX/status/1205585684469125121
Mastiff cinsi köpek
Mastiff, Alaunt ve Molosser ırkının melezlenmesi sonucu meydana gelmiş İngiliz bir türdür. Bu türün ismi Anglosaksonlardan kalmadır; 'güçlü' anlamına gelen 'masty' kelimesinden türemiştir. Mastiff cinsinin kökeni Yunan bir kabile olan ve bekçi köpekleriyle bilinen Molossianlardan olduğu bilinir.Roma döneminde savaş ve dövüş köpeği olarak hizmet vermişlerdir; Arena'da gladyatör, ayı ve hatta fillere karşı yer almışlardır.
Orta Çağ'dan sonra Mastiff cinsi köpekler popüler birer bekçi ve av köpeği haline dönüşmüşlerdir. Ne yazık ki o dönemde ayı, aslan gibi hayvanlara karşı bahis konusu olarak kullanılmışlardır.
https://twitter.com/humorandanimals/status/1206225265719951362
Sir Peers Legh'in başına gelen o olaydan bu tür onun da katkısıyla sonra Lyme Hall Mastiff olarak ortaya çıkmıştır. Mastiff ırkı Amerika'ya Mayflower gemisi aracılığı ile ulaşmış olması mühtemel olmakla birlikte bu olayın 1800'lerde gerçekleştiği söylenebilir.
20. yüzyılda günümüze gelen popularitesi Amerika'da artmıştır.
Masatiff cinsi köpeklerin karakterleri
Güvenilir ve kibar doğası vardır. Havlama davranışını ender gösterirler ancak gerektiğinde ailesini ve bölgesini korumaktan çekinmez. İşte bu yüzden iyi bekçi köpeği olabilirler. Salya akıtma davranışı gösterebilirler.
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