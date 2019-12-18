Köpek, çocuklarla birlikte okul servisi bekliyor

Sosyal medya, Gordon isimli köpeği konuşuyor. Gordon, sahibi Becky Lynn'ın iki küçük kızı ile her sabah okul servisinin gelmesini bekliyor ve kızlara vedalaşıyor. Mastiff cinsi köpek Gordon, kızları servise kadar yolculuyor, yolun başında durup servisin gelmesini onlarla birlikte bekliyor. Kızları yolcu ettikten sonra da hemen eve geliyor. Köpeğin sahibinin Facebook hesabından paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu izleyenlerin adeta yürekleri eridi. Becky, Gordon'ın bunu her sabah yaptığını ve artık bir rutin haline geldiğini belirtti.









Mastiff cinsi köpek

Mastiff, Alaunt ve Molosser ırkının melezlenmesi sonucu meydana gelmiş İngiliz bir türdür. Bu türün ismi Anglosaksonlardan kalmadır; 'güçlü' anlamına gelen 'masty' kelimesinden türemiştir. Mastiff cinsinin kökeni Yunan bir kabile olan ve bekçi köpekleriyle bilinen Molossianlardan olduğu bilinir.Roma döneminde savaş ve dövüş köpeği olarak hizmet vermişlerdir; Arena'da gladyatör, ayı ve hatta fillere karşı yer almışlardır.

Orta Çağ'dan sonra Mastiff cinsi köpekler popüler birer bekçi ve av köpeği haline dönüşmüşlerdir. Ne yazık ki o dönemde ayı, aslan gibi hayvanlara karşı bahis konusu olarak kullanılmışlardır.









Sir Peers Legh'in başına gelen o olaydan bu tür onun da katkısıyla sonra Lyme Hall Mastiff olarak ortaya çıkmıştır. Mastiff ırkı Amerika'ya Mayflower gemisi aracılığı ile ulaşmış olması mühtemel olmakla birlikte bu olayın 1800'lerde gerçekleştiği söylenebilir.

20. yüzyılda günümüze gelen popularitesi Amerika'da artmıştır.

Masatiff cinsi köpeklerin karakterleri

Güvenilir ve kibar doğası vardır. Havlama davranışını ender gösterirler ancak gerektiğinde ailesini ve bölgesini korumaktan çekinmez. İşte bu yüzden iyi bekçi köpeği olabilirler. Salya akıtma davranışı gösterebilirler.

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