Türkiye 'Köpek dövüşü' operasyonu! Böyle yakalandılar...

'Köpek dövüşü' operasyonu! Böyle yakalandılar...

Türkiye

'Köpek dövüşü' operasyonu! Böyle yakalandılar...

Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılan araziye jandarma ekipleri şafak vakti operasyon yaptı, 25 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım 2021, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı. Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi. 

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)

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