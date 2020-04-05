Köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları gündem yarattı

Corona virüsün çıkış noktası olan Çin'de, köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları tüm dünyada gündem yarattı.

Dünyayı dize getiren corona virüsünün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 100 bini aşarken, ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Virüsün çıkış noktası olan Çin'de, halkın beslenme alışkanlıkları tartışma yaratırken, köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları tüm dünyada gündem yarattı.

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeyi sürdürürken, tüm dünyada birinci gündem maddesi olan virüsle ilgili gelen haberler şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Bangkok Post'un bu hafta başında aktardığı habere göre, Şıncın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışını yasaklama kararı alan ilk şehir olmuştu.

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanılmıştı.









Yasağın Şıncın'da 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmişti.Ancak Çin'de köpek eti satışı yapan bir restoran sahibinden gelen itiraflar, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Çin'deki bir restoranın patronu, gizli satıcılarından yavru köpekler aldıklarını, gerekli işlemlerden geçirdikten sonra meraklısına servis ettiklerini söyledi. Çin'de köpek eti satan restoranı işleten ve kimliğinin verilmesini istemeyen şef, bazı köpek satıcılarının menüleri için özel olarak “binlerce yavru” yetiştirdiklerini söylüyor.

Adam yaptığı açıklamada, "Benim geldiğim yer olan Guangxi ve Leizhou'da birçok kişi köpekleri yer. Guangxi'deki bazı insanlar satmak için özel olarak köpek yetiştiriyor. Onları domuz gibi büyütüyor." ifadelerini kullandı.









Çinli adam, restorandaki müşteri profilini de şöyle anlattı:

“Birçok insan bize köpek eti olup olmadığını soruyor. Ve eğer köpek eti satmazsak, giderler. Çünkü buraya sadece bunu yemek için geliyorlar, başka bir şey için değil."

Adam, “Köpek eti yasaklandığında işlerimin düşeceğine eminim. Düşüşün yüzde 30 ila 40 olacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede köpek eti satarak geçimini sağlayan bir başka restoran sahibi ise şunları söyledi: “Yasağın ardından köpek eti satmayı tamamen bırakacağım. Başka bir şey satacağım.”

Çin’in Guangxi eyaleti, dünyanın pek çok yerinde "barbarca" olarak nitelendirilen Yulin Köpek Et Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Bu haberler, Corona virüs salgınıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve virüsün doğduğu yer olduğu kabul edilen kötü şöhretli hayvan pazarının yeniden açıldığı iddilarının üzerine geldi.

Birçok kişi tarafından virüsün merkez üssü olduğuna inanılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı, insanların gizemli virüse yakalanıp zatürre benzeri şikayetlerle hastaneye başvurmasının ardıdnan Ocak ayında kapatılmıştı. Satıcılar, genellikle müşterilerin önünde katledilen tavuklar, porsuklar, sıçanlar, kirpi ve yılanlar da dahil olmak üzere bir sürü hayvan satıyordu.

Araştırmacılar ve bilim insanları, yarasaların virüsün konağı olduğunu ve pazarda satılan diğer hayvanları enfekte etmiş olabileceğine inanıyor. Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, Şıncın yönetiminin aldığı yasak kararını memnuniyetle karşılamıştı.

HSI uzmanı Dr Peter Li, "Bu gerçekten Çin'de her yıl 4 milyon kediyi ve 10 milyon civarında köpeği katleden acımasız ticarete son verme çabalarında dönüm noktası niteliğinde bir an olabilir." açıklamasını yapmıştı.

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu pazarların yoğun olduğu Guangdong eyaleti, yasağa uymayıp vahşi hayvan tüketmeye devam edenlere para cezası getiren düzenlemeyi kabul etmişti.

Dünya çapında salgına yol açan yeni tip corona virüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde bu tür hayvanların ve hayvansal ürünlerin satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü. Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.





Çin'de toplan 20 bin civarında hayvan pazarının kapatıldığı tahmin ediliyor. Kötü kokulu pazarlarda, egzotik hayvanlar ve kaçakçılıkla ülkeye getirilmiş nesli tükenmekte olan canlılar, kafeslerde istifleniyor.

Çin'deki hayvan pazaları, esas olarak iki nedenden ötürü hastalık saçıyor. Birincisi, vahşi doğada doğal ortamlarında buluşmayan hayvanları bir araya getiriyor olması. İkincisi ise, bu hayvanların içinde tutuldukları iğrenç koşulların bir araya gelmesi.

Houston-Downtown Üniversitesi'nde Doğu Asya Siyaseti doçenti olan Peter Li, Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, hastalığın tekrar yayılmasını önlemek için bu tehlikeli pazarlara hayvan sağlayan tedarik zincirlerinin her birinin parçalanması gerektiğini söylemişti.

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