Köpek karma aşısı nedir? Karma aşı hangi hastalıklar için?

Karma aşı köpek dostlarımız için hayati önem taşıyan bir aşıdır. Karma aşı, köpeklere her yıl bir kere vurulur. Karma aşının içinde 5 hastalığı önleyecek antikorlar bulunur. Köpek karma aşısının içerdiği hastalıklar; gençlik hastalığı, hepatitis, parainfluenza, parvovirus, leptospirosistir. Köpekler için ilk aşı sütüdür. Anne sütündeki antikorlar sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemi güçlenir. Ancak yine de bazı hastalıklara karşı dirençsiz olan köpek dostlarımızın imdadına aşı yetişiyor.

Köpeklerde karma aşı ne zaman yapılır?

Köpeklerde karma aşı oldukça önemli hastalıklara karşı korunma sağlar. Yavru ve yetişkin köpeğinize karma aşıyı her yıl 1 kez yaptırmanız gerekir. Köpeklere 45 günlük olduklarında distemper ile parvo aşısı yapılır, bu aşının üzerinden 21 gün geçtikten sonraysa ilk karma aşılarını olmaları gerekir ve ardından da karma aşı her yıl bir kez tekrarlanır. Aşılar konusunda veterinerinize danışmayı unutmayın. Veteriner hekim köpeğiniz için gerekli bir aşı takvimi hazırlayarak sevimli dostunuzun sağlığının korunmasına yardımcı olacaktır.

Karma aşı hangi hastalıklar için yapılır?

Köpeklere yapılan karma aşı, 5 hastalığı önlemek için vurulur. İşte karma aşının önlediği hastalıklar:

Gençlik hastalığı

Distemper, yani gençlik hastalığı, köpeklerin bağışıklık sistemini direkt etkileyen bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Hastalık kapıldıktan sonra kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, köpeklerin ölümüne bile neden olabilen bir hastalıktır.

Hepatitis

Hepatitis bulaşıcı bir hastalıktır ve direk köpeklerin karaciğerini etkiler. Yavru köpeklerde oldukça hızlı ilerler. Ölüm oranı ise yüzde 10 ila 30 arasındadır. Yavru köpeklerde ise ölüm oranı daha yüksektir.

Parainfluenza

Solunum yolu virüsü olan parainfluenza, son derece bulaşıcıdır. Hava yoluyla yayılan bu hastalık, barınak hastalığı olarak da bilinir.

Parvovirus

Kanlı ishal olarak bilinen parvovirus, özellikle yavru köpeklerde ölüme yol açabilir. Virüsün 2 farklı şekli vardır. Birincisi ishal kusma ve iştahsızlık formunda karşımıza çıkıyor. İkinci formu ise fetüslerin ya da çok genç yavru köpeklerin kalp kaslarına saldırarak genellikle ölüme sebep olan kardiyak formdur.

Leptospirosis

Suda ya da ılık nemli toprakta yaşayan bakterilerin neden olduğu bu hastalık, ateş, kilo kaybı ve depresyona yol açar. Ayrıca bu hastalık karaciğer ve böbreklerin fonksiyonlarını bozabilir, bu durum da ölümle sonuçlanabilir.