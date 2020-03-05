Köpek Onni çamurla oynadı, tanınmaz hale geldi

Finlandiyalı Lotta Alajoki ve Miiro Lehto, samoyed cinsi 5 aylık köpekleri Onni'yi kız kardeşi Ada ile oynaması için dışarı çıkardı. Hayatında ilk kez çamur keşfeden Onni, adeta gün boyu çamurun içinden çıkmadı. Her tarafı çamura bulanan Onni'nin fotoğrafını çeken sahibi, Instagram hesabından yayınladı. Kendi sosyal medya hesabı olan Onni'nin takipçileri, çamura bulanan köpeği görünce şok geçirdiler. Bu sevimli fotoğraflar karşısında kalpleri eriyen takipçiler, Onni'nin sahibinden daha çok fotoğraf paylaşmasını istediler.

Lotta, 'İlk başta onu nasıl temizleyeceğimiz konusunda endişeliydik ama o kadar komik görünüyordu ki fotoğrafını çekmek zorunda kaldık. Pek çok yüzündeki çamuru sildiğimizi düşünüyor ama silmedik, her oyundan sonra böyle görünüyor. Yüzü hala beyazdı çünkü yüzündeki kıllar daha kısa olduğu için çamur yapışmıyor' dedi.

Samoyed cinsi köpekler, Sibirya kökenli geleneksel olarak ren geyiği sürmek için kullanılır. Kürkleri kalın, beyaz ve çift katmanlıdır.

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