Köpek sahipleri daha uzun yaşıyor

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Köpek sahipleri üzerinde yapılan bir araştırma, köpek sahiplerinin daha uzun yaşadığını ve kalp krizi riskinin azaldığını ortaya çıkardı.

Circulation dergisinin yayınladığı araştırmaya göre, köpek sahipleri kalp krizlerine ve inmeye karşı daha dirençli oluyor.

Araştırma, İsviçre'deki Uppsala Üniversitesi'nde, yaşları 40 ve 85 arasında değişen ve 2001-2012 yılları arasında kalp krizi ve inme geçirmiş kişiler arasında yapıldı.

İnme ve kalp krizinde ölüm riskini azaltıyor

Kalp krizi geçiren ve yalnız yaşayan insanların, köpek sahiplendikten sonra yüzde 33 daha az ölüm riski olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda, inme geçiren kişilerin de köpek sahiplendikten sonra ölüm riskinin yüzde 27 daha azaldığı görüldü.

Dergide yayınlanan bağımsız çalışmalar da, İsviçre'de yapılan bu araştırmayı onayladı.

3.8 milyon kişi üzerinde yapılan bu analizler, kalp krizi geçiren köpek sahiplerinin ölüm riskinin yüzde 65 daha az olduğunu ortaya çıkardı.

Depresyonu azaltıyor

Daha önce yapılan bazı araştırmalar, köpek sahiplerinin her gün birlikte gezintiye çıkmaları sayesinde, depresyon ve yalnızlık hissini azalttığını ortaya çıkarmıştı.

Uppsala University profesörü, yaptığı açıklamada, 'Sosyal izolasyonun sağlığı tehdit ettiğini ve prematüre ölümlere neden olduğunu biliyoruz. Önceki araştırmalar köpek sahiplerinin daha sosyal ve insan ilişkilerinde daha aktif olduğunu ortaya çıkardı. Dahası, köpek sahibi olmak fiziksel aktiviteler sayesinde motivasyonu yükseltiyor. Buna rağmen, köpekler sadece onlara iyi bakabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek insanlar tarafından sahiplenilmeli.' dedi.