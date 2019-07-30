Köpek satma bahanesiyle insanları dolandırdı

Muğla’nın Fethiye ilçesi ve farklı illerdeki 100’ün üzerinde kişilere sosyal medyaya koyduğu köpekleri satma bahanesiyle 800 ila 2 bin lira arasında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı

30 Temmuz 2019, Salı 20:03
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Köpek satma bahanesiyle insanları dolandırdı

İddialara göre; Sosyal medya üzerinden satılık köpek fotoğrafları koyarak farklı ilçedeki ve farklı illerdeki 100’ün üzerinde kişiden 800 ila 2 bin lira arasında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüphelinin ilçede olduğu belirlendi. 

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü. Tuzla Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. tutuklanarak Eşen T Tipi ceza evine gönderilirken, Müslüm Y. adli kontrolle serbest bırakılırken Kerem Ü. salıverildi. 

İHA


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