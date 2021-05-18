Evcil Dostlar Köpek Vesper, görme engelli çocuğun kahramanı oldu

Köpek Vesper, görme engelli çocuğun kahramanı oldu

Evcil Dostlar

Köpek Vesper, görme engelli çocuğun kahramanı oldu

Galler’de sağ gözü görmeyen sol gözü de sınırlı gören 6 yaşındaki Rubin Hellier-Smith dışarı çıkmaya korkuyordu. Rubin, arkadaşı olan köpek Vesper sayesinde özgüvenini kazandı. Rubin, artık dışarıda vakit geçirebiliyor. Vesper, Rubin’in hem gözleri hem de koruyucusu oluyor.

18 Mayıs 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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İngiltere Galler’in güneyindeki Crickhowell kasabasında 6 yaşındaki görme engelli Rubin Hellier-Smith’in hayatı, rehber köpek Vesper ile yaşamaya başlamasıyla değişti. Rubin’in annesi Eve Hellier-Smith, geçen yıl ‘Guide Dogs Cymru’ adlı kuruluşa başvurarak oğlu için bir rehber köpek talep etti. ‘Fetal vaskülatür’ adlı rahatsızlık nedeniyle bir gözü görmeyen, diğeri ise sınırlı görebilen Rubin’e ‘Vesper’ adlı 3 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek verildi. Ekim ayından beri aileyle yaşayan Vesper, Rubin’in dışarıdaki ‘gözü’ oldu. Artık Vesper sayesinde orman yürüyüşlerine bile giden Rubin’in özgüveni arttı. Vesper’ın her zaman oğlunun yanında olduğunu belirten anne şunları söyledi:

Rubin dışarıdayken ayakları üzerinde bazen titriyor. Sık sık dinlenmek zorunda. Bunu hissedebilen Vesper, Rubin’in iyi olup olmadığını kontrol ediyor. Vesper oğlumun en iyi dostu.

Kaynak: Milliyet


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