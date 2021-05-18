Köpek Vesper, görme engelli çocuğun kahramanı oldu

İngiltere Galler’in güneyindeki Crickhowell kasabasında 6 yaşındaki görme engelli Rubin Hellier-Smith’in hayatı, rehber köpek Vesper ile yaşamaya başlamasıyla değişti. Rubin’in annesi Eve Hellier-Smith, geçen yıl ‘Guide Dogs Cymru’ adlı kuruluşa başvurarak oğlu için bir rehber köpek talep etti. ‘Fetal vaskülatür’ adlı rahatsızlık nedeniyle bir gözü görmeyen, diğeri ise sınırlı görebilen Rubin’e ‘Vesper’ adlı 3 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek verildi. Ekim ayından beri aileyle yaşayan Vesper, Rubin’in dışarıdaki ‘gözü’ oldu. Artık Vesper sayesinde orman yürüyüşlerine bile giden Rubin’in özgüveni arttı. Vesper’ın her zaman oğlunun yanında olduğunu belirten anne şunları söyledi:

Rubin dışarıdayken ayakları üzerinde bazen titriyor. Sık sık dinlenmek zorunda. Bunu hissedebilen Vesper, Rubin’in iyi olup olmadığını kontrol ediyor. Vesper oğlumun en iyi dostu.

Kaynak: Milliyet







