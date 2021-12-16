Türkiye 'Köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı yükseldi

'Köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı yükseldi

Türkiye

'Köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı yükseldi

Aksaray’da, köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla komşular arasında çıkan kavgada gözaltı sayısı 19’a yükseldi.

16 Aralık 2021, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aksaray’da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltı sayısı 19’a yükseldi. Kavganın köpeğin 4 yumurtaya zarar vermesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.


Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta oturan İsmail Yılmaz (30), geçen pazar günü, iddiaya göre komşusu İbrahim Kasımoğlu'na (33), 'köpeğin kümesteki yumurtaları yedi' diyerek tepki gösterdi.

İki komşu arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgaya karışanlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Kavganın çıkma sebebi köpeğin ise 4 yumurtaya zarar verdiği öğrenildi.

GEÇMİŞ OLSUNA GELİP KAVGA ETMİŞLER

Dün saat 17.30 sıralarında ise iki komşu arasında aynı sebepten dolayı yine taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya karıştığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Ardından 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 19'ü yükseldi. İkinci kavgaya ise her iki komşuya geçmiş olsun ziyaretine gelen akrabalarında karıştığı belirlendi. Polis, mahallede güvenlik önlemini sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerden 8'i bugün adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere ''Adam mı öldürdük.'' diye tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bu gol kaçar mı?
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu