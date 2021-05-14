Köpekler davranışlarını çocuklara göre ayarlıyor

Popular Science Türkiye'de yer alan habere göre, ABD’deki Oregon Eyalet Üniversitesi’nde çalışan araştırmacıların yaptığı yeni çalışmaya göre köpekler, davranışlarını ailedeki çocuklara göre ayarlıyor; fakat bunu, yetişkinlerde yaptıkları kadar fazla yapmıyorlar. Bulgular önemli çünkü köpeklerin, içerisinde sosyal gelişim, artan fiziksel faaliyet, kaygı yönetimi veya değişen aile yapıları karşısında bir bağlanma kaynağı biçiminde çocuklara pek çok şekilde yardımcı olabildiğini gösteren ve sayıları giderek artan bulgular mevcut. Ancak köpeklerin çocukları nasıl algıladığı ve sosyal açıdan onlarla nasıl bağlantı kurduğu üzerine çok az araştırma yapıldı.

"PEK ÇOK DURUMDA OLUMLU ŞEKİLDE DAVRANIYORLAR"

Çalışmanın baş yazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi’nde hayvan davranışbilimcisi olan Monique Udell, “Bu çalışma, köpeklerin birlikte yaşadıkları çocukları epey dikkate aldıklarını öne sürüyor. Onlara cevap veriyorlar ve pek çok durumda, onlarla uyumlu şekilde davranıyorlar. Bu durum, olumlu ilişkinin işareti ve güçlü bağlar kurmanın temeli niteliğinde. Gözlemlediğimiz ilginç şeylerden biri de köpeklerin, köpekler ve yetişkin bakıcılar arasında yaptığımız gözlemlere kıyasla çocukların davranışlarına daha düşük seviyede uyum sağlamaları. Bu durum, köpekler çocukları sosyal arkadaş şeklinde görebilse de; arada daha iyi anlamamız gereken bazı farklılıkların da bulunduğunu akla getiriyor.” diyor.







