Köpekler de anksiyete problemi yaşıyor

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, evcil hayvanların çoğunun endişeli özellikler sergilediği keşfedildi. 13.000'den fazla evcil köpeğin davranışlarını inceleyen araştırmacılara göre, yavruların yüzde 72,5'i gürültü duyarlılığı, yüzey ve yükseklik korkusu, dikkatsizlik / dürtüsellik, zorlama, ayrılma ile ilgili davranış veya saldırganlık sergiliyor. Araştırmacılar, köpeklerin nasıl endişe yaşadıklarını anlamak için evcil hayvan sahiplerinden çevrimiçi bir anket doldurmalarını istedi. Araştırmacılar, Bernese Dağ Köpeği, Labrador Retriever, İspanyol Su Köpeği, Border Collie de dahil olmak üzere 264 köpek ırkının sahiplerinden gelen 13.715 yanıtı analiz ettikten sonra, en yaygın kaygı ile ilgili davranışın gürültü duyarlılığı olduğunu ve köpeklerin yüzde 32'sinin bu özelliği sergilediğini keşfetti.

Havai fişekler tetikliyor

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, havai fişekler genellikle davranışın tetikleyicisidir ve patlamalar köpeklerin yüzde 26'sında korkuya neden olmaktadır.

Ayrılma ile ilgili davranış ve saldırganlık ise en az yaygın olan özellikler olarak bulunmuştur.

Araştırmacılara göre, erkek köpeklerin daha çok agresif ve hiperaktif olduğu, cinsiyetin anksiyete üzerinde hafif bir etkisi olduğu ve dişi köpeklerin daha çok korktuğu belirtildi.

Yaş arttıkça korku da artıyor

Yaş faktörü, bulgularda da rol oynadı. Köpekler büyüdükçe gürültü duyarlılığı ve yükseklik korkusu arttı.

Araştırmaya göre cins, en sık korku veren, su köpekleri, Shetland çoban köpekleri ve karışık cins köpeklerle anksiyete özelliklerini de etkilemekle birlikte yükseklik korkusu en yaygın olanıdır.





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