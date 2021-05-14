Köpekler de kıskanıyormuş!

Popular Science Türkiye'de yer alan bilgiye göre, daha önce yapılan araştırmalarda köpek sahiplerinin yüzde 80'i, diğer köpeklere ilgi gösterdiği zaman sevimli dostlarının ses çıkarma, tasmayı çekme gibi kıskançlık sergileyen davranışlar sergilediğini söylüyor. Yapılan yeni bir araştırma ise, yapay bir köpeğin kullanıldığı deneyde, köpeklerin, sahiplerinin muhtemel bir rakip (deneydeki yapay köpek) ile etkileşime girdiklerini sadece hayal ettikleri zaman da kıskançlık davranışları sergilediklerini gösteriyor.

"ARAŞTIRMALAR İNSANLARIN İNANDIĞI ŞEYİ DESTEKLİYOR"

Makalenin baş yazarı olan ve Auckland Üniversitesi’nde çalışan Amalia Bastos, “Araştırmalar, köpek bakan pek çok insanın sağlam şekilde inandığı bir şeyi destekliyor: Köpekler, insanları muhtemel bir rakiple etkileşime girdiklerinde kıskançlık davranışı sergiliyor. Köpeklerin de insanlar gibi kıskançlığa sebep olan bir durumu zihinsel olarak yansıtıp yansıtmadığını daha iyi belirlemek amacıyla, bu davranış üzerinde çalışmaya karar verdik.” diyor.

KISAKNÇLIK GÖSTEREN AZ SAYIDA TÜRDEN BİRİ

Köpekler, annesi başka bir çocuğa sevgi gösterdiği zaman kıskançlık sergileyen insan çocuklarına benzer şekilde kıskançlık sergileyebilen az sayıda türden biri gibi görünüyor.



