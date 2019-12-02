Köpekler için 7 beslenme tavsiyesi

Köpekler her zaman insanların en yakın dostu olmuştur. En yakın dostunuzun sağlığıyla orantılı olan bir şey varsa, o da beslenme düzenidir. Köpeklerin beslenme rutininde meydana gelecek bir değişiklik, hastalık göstergesi olabilmektedir. Bu gibi durumlar hemen bir veterinere başvurmanız önerilir. Köpeğinizin beslenme düzeni için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan biri insanların yedikleri bazı yiyeceklerin köpeklere zehir etkisi yapması. İşte köpeğinizin beslenme düzenine yardımcı olabilecek için 7 tavsiye.

Köpeğinize mutlaka temiz su verin ve düzenli su içtiğinden emin olun. Köpeğinizin temiz suya kolayca ulaşabilmesini sağlayın.

Köpeğinizin sağlıklı kalması için dengeli bir beslenmeye ihtiyacı var. Köpeğinizin yaşına, yaşam tarzına ve sağlık durumuna uygun bir mama yediğinden emin olun.

Veterineriniz tarafından aksi belirtilmedikçe köpeğinizi en az günde bir kez besleyin.

İnsanların yediği çoğu yemek, köpeklere ihtiyaç duydukları beslenmeyi sağlamaz. Çikolata ve soğan gibi bazı yiyecekler köpekler için bile zehirli olabilir.

Köpeğinizin ne kadar yemesi gerektiği diyetine, yaşam tarzlarına ve sağlıklarına bağlıdır. Aldığınız köpek maması ile ilgili talimatları okuyun ve uygulayın.

Aşırı kilo almaması için köpeğinizin ne kadar yemek yediğinden emin olun. Aşırı beslenmesini önleyin.

Köpeğinizin yeme ve içme alışkanlıkları değişirse, bu onun hasta olabileceği anlamına gelir. Hemen bir veterinere başvurun.

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