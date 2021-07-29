Köpekler, insanların kendilerine yalan söylediğini anlayabiliyor

Viyana Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar, yüzlerce köpek üzerinde yaptığı deneyler sonucunda köpeklerin insanların aldatma yeteneklerini tespit edebildiği sonucuna vardı.

Yetişkin insanlar, diğer insanların davranışlarını inceleyerek doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Araştırmacılar bunun köpeklerde de bulunup bulunmadığını merak etti. Deneyler çeşitli türlerden 260 adet köpekle yapıldı.

Deneylerde iki kase kullanıldı. Kaselerin birine gizli mama koyuldu. İlk başta köpekler verilen komutları dinledi ve gösterilen kaseden mamayı aldı. Daha sonra mamaların yeri köpeklerin de görebileceği bir şekilde değiştirildi ve odaya ikinci bir insan daha geldi. Mamanın hangi kapta olduğunu bilmeyen insan komut verdiğinde köpeklerin onu dinlemediği ortaya çıktı. Sonuç olarak köpeklerin o insanın hangi kapta mama olduğunu bilmediğini anladıkları anlaşıldı. Köpeklerin yarısı insanların yanlış kaseyi gösterdiğini, yani yalan söylediğini anladıkları için onları görmezden gelmeyi tercih etti.

Araştırmacılar benzer deneylerin beş yaşın altındaki insanlara ve şempanzelere yapıldığını da ifade etti. Bu deneylerde de çocukların ve şempanzelerin köpeklere göre yalan söyleyen insanlara inanma ihtimalinin daha fazla olduğu gözlemlendi. Bilim insanlarına göre bu deney, köpeklerin tanımadığı insanlara daha az güvendiğini gösteriyor.



