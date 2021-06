Köpekler kedi kumundan hastalanır mı?

Evde hem kedisi hem de köpeği olan kişiler için, köpeklerini kedi kumundan uzak tutmak son derece zordur. Bazı köpekler, neredeyse bulabildikleri her şeyi yiyebilirler ki buna kedi kumu da dahil! Köpekler her şeyi yiyebildikleri için çoğu insan köpeklerin onların yüzünü ya da ellerini yalamasını sevmez. Veterinerler, köpek dostlarımızı her ne kadar sevsek de, daha önce ne yediğini kestiremediğimiz için kendi sağlığımızı korumak adına 'yüz yalatma' davranışına izin vermememiz gerektiğini söylüyor.

Kedilerin kum kutusu, köpekler için gömülmüş bir hazine gibidir. Kedi mamaları son derece zengin protein kaynağı olduğu için bu da kedi kumunu köpekler için çekici kılar. Bazı köpekler, temiz kedi kumunu dahi çekici bulabilir.

Köpekler dışkı materyalleri tükettiğinde bağırsak paraziti sorunu yaşarlar. Bu parazitler kusma, ishal, kilo kaybı ve anemi gibi birçok soruna yol açar. Evinizde hem kedi hem de köpek besliyorsanız, köpek dostunuzu her ay düzenli olarak veterinere götürmelisiniz ve bir hastalığı olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz.

Köpekler çok fazla kedi kumu yedikleri zaman hastalanırlar. Kedi kumu vücuttaki suyu emer ve kabızlığa neden olur.

KÖPEKLER KEDİ KUMUNDAN NASIL UZAK TUTULUR?

Köpeğinizi kedi kum kutusundan uzak tutmak için, kum kutusuna giden kedi geçidi kullanabilir ya da sadece kedinizin geçebileceği bir çitle çevreleyebilirsiniz.

Köpeğinizi ödül mamaları ile kedi kutusundan uzak tutmaya alıştırabilirsiniz.