Köpekler koronavirüsü tespit etmek için kullanılacak

Almanya‘nın Hannover kentindeki bir araştırma projesi kapsamında köpeklerin terden koronavirüs salgınını ne ölçüde tespit edebildiği incelenecek.

Sonuçlar antijen ve PCR test sonuçlarıyla karşılaştırılacak.

DÜNYA ÇAPINDA BİR İLGİ VAR

Aşağı Saksonya eyaleti Bilim Bakanı Björn Thümler, söz konusu projeyle koronavirüs kaynaklı tehlike potansiyelini azaltmayı ve köpeklerin görevlendirilmesinin bir seçenek olup olmadığının anlaşılmasını hedeflediklerini belirtti.

Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniği Başkanı Holger Volk da projeye dünya çapında yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

Volk, dünyada şimdiye kadar konuyla ilgili yapılmış 26 araştırmanın olduğunu ve köpeklerin koronavirüsü koklayabildiği sonucunun ortaya konduğunu kaydetti.

TER NUMUNESİ ALINARAK KOKLATILACAK

Koronavirüs belirlemek için ilk kez bir konser serisinde kullanılacak olan köpeklere, konsere girişte her bir kişinin dirsek içinden ter numunesi alınarak koklatılması planlanıyor. Eş zamanlı olarak yapılacak antijen ve PCR testleriyle sonuçlar karşılaştırılacak.

Dört bölümlük konser serisi pazar günü başlayacak. 500 kişinin katılacağı ilk konserde altı köpek görev alacak.

2020 yazında Almanya ordusunda Sars-CoV-2‘ye karşı eğitilmiş sekiz köpeğin katılımıyla bir araştırma yapılmış, köpeklerin sekiz günlük bir eğitim sonrasında ağız ve genizden alınmış toplam bin 12 numuneyi yüzde 94’lük doğruluk payıyla tespit edebildiği sonucuna varılmıştı.