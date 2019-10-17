Köpekler sahiplerine neden saldırır? Köpek saldırısında ne yapılmalı?

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Tehlikeli ırk olsun ya da olmasın, bazı köpeklerin sahiplerine karşı saldırgan tavırlar sergilediği görülebilir.

Sonradan evlat edilen köpekler ya da doğuştan sahibinden yanında olan köpeklerde de sahibine karşı saldırganlık gözlenebiliyor. Bunun ardında pek çok neden yatıyor olabilir.

Bölgelerini belirlemek isteyebilirler

Köpekler genellikle,kendilerini tehlikede hissettikleri zaman saldırıya geçerler. Bazı köpeklerin saldırıya geçmesinin nedeni ise, bölgelerini belirlemek veya sahipliğini diğer türlerine hissettirmektir.

Örneği; 2 köpek besleyen biri, kendi köpeklerinin saldırısına uğruyorsa, bu iki köpek arasındaki kıskançlığa bağlanabilir. Sahibini paylaşamama durumu, özellikle de köpeklerden sadece birine daha fazla ilgi gösteriliyorsa, 'o benim sahibin' diyerek saldırgan tavırlar sergilemesine neden olabilir.

Saldırgan olmayan bir köpeğin aniden saldırganlaşması ise, acı çekmesinden kaynaklanıyor olabilir. Eklem rahatsızlıkları olan bir köpeğin sahibi tarafından yürütülmeye zorlanması, dayanılmaz acılar çekmesinden dolayı saldırganlaşmasına, dolayısıyla sahibine saldırmasına yol açabilir.

Köpeklerde beyni etkileyen bir karaciğer rahatsızlığı veya tümör gibi medikal bir rahatsızlık varsa, bu da onlarda anormal davranışlara neden olabilir.

Köpekler bebek ve çocuklara neden saldırır?

Köpekler, bebek ve çocukları, normal boyutta olamayan bir insan olarak düşünürler. Bebeklerin sürekli ağlaması ve ilginç hareketler sergilemesi de köpeklerde korkuya neden olur. Köpeklerin genellikle çocuklara ve bebeklere saldırmasının nedeni onlardan korkuyor olmasıdır.

Öte yandan, sahibini bebekten kıskanan köpekler de saldırma eğilimi gösterebilirler.

Köpek saldırısında kendimizi nasıl korumalıyız?

Eğer bir köpeğin size doğru koşarak geldiğini ve hırladığını görürseniz bu, köpeğin sizi uyardığı ve her an saldırabileceği anlamına gelir.

Bu gibi durumlarda ilk yapılacak şey; yüksek sesle bağırmak, yavaşça geri adımlar atmak, el ve kollarınızı hareket ettirerek vücudunuzu büyük göstermek olmalıdır.

Eğer bunların hiçbiri işe yaramazsa, köpeğin dikkatini çekecek bir nesne bulmalısınız. Bunun için ceketinizi veya çantanızı kullanabilir, köpeğin dikkatini dağıtabilirsiniz. Yerden bulduğunuz bir taş da köpeğin dikkatinin dağılmasını sağlayacaktır.

Ceketinizi kolunuza dolayarak köpeğin kolunuzun dış kısmını ısırmasını sağlayabilirsiniz. Böylece köpek, hayati organlarınıza zarar vermeyecektir.

Eğer köpeğe karşı atak yapmanız gerekirse de, köpeğin bununu ve ağzını hedef alın. Bu, saldırgan köpeğin motor güçlerinin devre dışı kalmasını sağlayacaktır.

Tekme atma şansınız varsa, ön ayaklarının arkasında ve karın bölgesine tekme atmayı deneyebilirsiniz. Canı yanan köpek, hızla yanınızdan uzaklaşacaktır.

Saldırgan bir köpeğe karşı gelmenin mantığında, sizin ondan daha güçlü olduğunuz izlenimini yaratmanız vardır.



