Köpekler sizi sanılandan daha iyi anlıyor

Her köpek sahibinden, 'Benim köpeğim çok zeki' cümlesini duymuşsunuz. Meğer köpeklerinin zeki olduklarına sizi ikna etmeye çalışırken bir bildikleri varmış! İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nden bir araştırma, köpeklerin insan dilini anlamalarının sadece 'oturmak', 'yürümek' ve 'almak' komutlarının ötesine geçtiğini tespit etti. Köpeklerin ayrıca kelimeler arasındaki ince telâfuzları dahi ayırt edebildiği ortaya çıkarıldı. Ancak tüm bu kanıtlara rağmen, her köpeğin eşit derecede anlama kabiliyetinde yaratılmadığı ortaya çıktı. Kuzey Karolina'da yaşayan Chaser adlı border collie cinsi köpek, binden fazla oyuncağın adını biliyor, istendiğinde alıp getirebiliyordu.

Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırmada, 42 köpek üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Araştırmada, köpeklerin bölgesel aksanlar arasındaki farkı anlayabildiğini de buldu. Araştırmacılar, evcil hayvanlara aynı kelimeyi söyleyen dört farklı insanın ses kaydını oynatarak köpekler üzerinde inceleme yaptı. Köpekler, her kelime değişikliğinde, başlarını keskin bir şekilde çevirdiler ve sesin kaynağına daha uzun süre bakıp diğerlerinden farklı olduğunu ifade ettiler. Kelimeler hem erkekler hem de kadınlar tarafından konuşmacılar tarafından oynatıldı. Köpekler, konuşmacıya bakarak, kafalarını ona doğru çevirerek veya kulaklarını ortalama üç saniye yükselterek ilk sese güçlü bir şekilde cevap verdi.

Sussex Üniversitesi'nden Dr Holly Root-Gutteridge, 'Sonuçlar gösteriyor ki, köpekler bizi sandığımızdan daha iyi anlıyor. Ben 75 farklı komuta yanıt verebilecek köpekler tanıyorum. Köpekler büyük olasılıkla evcil hayata adım attıktan sonra bizim dilimize önem vermeye başladılar' dedi.

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