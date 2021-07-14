Köpeklerde havlama sorununa öneriler





Örneğin saat 11:00 gibi bu davranışı gösteriyorsa, saat 10:00’da onunla oynayın. Bu şekilde onun kaba davranışını ödüllendirmeden onunla vakit geçirmiş, bir anlamda istediğini de yapmış olursunuz.

Dikkat çekme davranışını görmezden gelin.

Köpeğiniz dikkat çekmek istediği zaman havlıyor mu? Ya da oyun oynamak istediğinde oyuncaklarını getirip sizi dürterek ısrarla onunla oynamanızı mı bekliyor? Bunlar köpeklerde dikkat çekme davranışlarına örnek olabilir. Köpeğinizle oynadığınız oyunlar, yaptığınız yürüyüşler aranızdaki bağı güçlendirmek için çok önemli elbette. Ancak canı her istediğinde size havlayıp kaba davranmasını engellemeniz mümkün.

KÖPEĞİM NEDEN HAVLIYOR?

Köpekler çok hızlı öğrenirler ve istediklerini elde etmek için neyin işe yaradığını çok çabuk çözerler. Örneğin siz yemeğini hazırlarken havladığında hızlandığınızı görürse, bu yöntemi sürekli kullanacaktır. Ya da oyun oynarken havlarsa topunu daha çok attığınızı farkederse bu davranış süreklilik kazanacaktır. Dikkat çekme davranışları köpekten köpeğe değişiklik gösterebilir: Havlama, inleme, ağlama, patisi ya da burnuyla sizi dürtme gibi.

Köpeğinizin isteklerini daha kibar bir şekilde dile getirmesi için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Köpeğinizin sizden sıklıkla istediği şeyleri daha sık yapın

O istemeden önce davranın. Köpeğinizle günde 3 kere oynuyorsanız, bu seansları günde 5’e çıkarın. ﻿﻿﻿Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken konu şu: O isteğini dile getirmeden önce yapın. Örneğin saat 11:00 gibi bu davranışı gösteriyorsa, saat 10:00’da onunla oynayın. Bu şekilde onun kaba davranışını ödüllendirmeden onunla vakit geçirmiş, bir anlamda istediğini de yapmış olursunuz.

Dikkat çekme davranışını görmezden gelin

Unutmayın ki köpeğiniz işine yaradığını keşfettiği her davranışı tekrarlayacaktır. Siz kızsanız da, “hayır” deseniz de köpeğiniz dikkatinizi çekmeyi başarmış demektir. Bu nedenle, örneğin köpeğiniz dikkat çekme amaçlı size havladığında, onu görmezden gelin. Arkanızı dönün, başka bir odaya geçin, tüm dikkatinizi ondan çekin.

Sustuğu zaman geri dönün ve onunla ilgilenin

İlginizi çekemediğini anladığında dikkat çekme davranışı artabilir.

“Az havlamak işe yaramadı, daha yüksek havlarsam benimle ilgilenir!” Sabırlı olun, bekleyin. Sessiz ve kibar davranışları daima ödüllendirin. Onunla kaliteli zaman geçirdiğinize ve köpeğinizin ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olun. Unutmayın her köpeğin enerji seviyesi farklıdır ve köpeğinizi tanımanız, onun fiziksel ve bedensel sağlığı açısından büyük önem taşır.

Sabırlı olun

Sabırlı bir köpek istiyorsanız önce siz sabırlı olmalısınız. Eğer daha önce farketmeden bile olsa istenmeyen davranışlarını ödüllendirdiyseniz, kuralları değiştirin ve yeni kurallar konusunda istikrarlı olun.















