Araştırmacılar, insanların en sadık dostu olan köpeklerin, nadir görülen beyin kanseri formunu tedavi etmenin anahtarı olabileceğini düşünüyor. Maine'deki Jackson Laboratories'den araştırmacılar, glioblastomlu (beyin kanseri) köpekleri tedavi etmek için sıklıkla kullanılan immünoterapinin, insanlardaki ölümcül beyin kanserine bir çözüm olabileceğini düşünüyor. Glioblastom hastası kişilerde, sağ kalma oranı sadece yüzde 5. Glioblastom, agresif bir beyin tümörü ve genellikle ölümle sonuçlanıyor. Genellikle kemoterapiyle tedavi edilen beyin kanseri, ilerleyen yıllarda tekrarlayabiliyor. Ancak şimdi bilim insanları, köpeklerden ve yetişkin ile çocuk hastalardan alınan glioblastoma örnekleri arasında belirgin benzerlikler keşfetti.

Hayvan ve insan numuneleri arasındaki paylaşılan gen mutasyonları ve diğer özellikler, bilim insanlarına köpeklerin kanseri yenmesine yardımcı olan tedavinin aynısının insanlarda da yapabileceğini gösterdi.

Gliobastoma belirtileri

Gliobastoma, beyinde veya omurilikte bulunan nadir, agresif bir beyin tümörü türü. Tümörler, beyinde astrositler olarak bilinen yıldız şekilli hücrelerden oluşuyor ve hızlı bir şekilde büyüyor. Gliobastoma belirtileri ise, sürekli baş ağrısı, kusma, nöbet, çift görme ve konuşma güçlüğü.

Amerikan Beyin Tümörü Derneği'ne göre her yıl yaklaşık 14.000 yeni vaka teşhis ediliyor. Tümör büyümesini yavaşlatmak ve kontrol altına almak için tedavi seçenekleri arasında ameliyat (mümkünse), kemoterapi ve radyasyon var ama kanser genellikle tekrar edebiliyor. Beyin tümörleri arasında en ölümcül olanı 4. derecedir ve sağ kalma oranı sadece yüzde 5.

Yetişkin köpeklerde de beyin tümörü insanlarla aynı orada gelişiyor ve tedavisi oldukça zor. Önceki araştırmalar köpeklerin çocuklarla aynı yaşta bu kanserleri geliştirdiğini buldu, bu da tümör gelişiminin beyin yaşıyla ilişkili olabileceğini düşündürüyor.

Cancer Cell dergisinde yayınlanan yeni çalışmada araştırma ekibi, ölen 83 köpeğin tümör örneklerine baktı. Moleküler bir muayene yaptılar ve sonuçlarını ölen yetişkin ve çocuk hastaların beyin tümörleri ile karşılaştırdılar. Araştırmacılar, köpek örneklerindeki ve insan örneklerindeki kromozom sayısındaki gen mutasyonları ve dalgalanmalar gibi benzerlikler fark ettiler. Başka bir bulgu ise, köpeklerdeki glioma hücrelerinin çocuklarda daha fazla benzerlik göstermesiydi.

Sonuçlar ayrıca köpeklerin beyin tümörlerine verilen bağışıklık tepkilerinin insan vücudunda meydana gelen immünolojik tepkilere benzer olduğunu gösterdi. Bu nedenle araştırmacılar, immünoterapinin insanlarda da kullanılabileceğini düşünüyor.









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