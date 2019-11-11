Köpeklere bağırmak, hayatlarını tehlikeye atabilir

Portekiz''deki Ana Catarina Vieira de Castro Üniversitesi, ilginç bir araştırmaya imza attı. 42 köpek ödül yöntemiyle eğitilirken, 50 köpek ise bağırma ve sert tepki ile eğitilmeye çalışıldı. Araştırmaların sonucunda, bağırma yöntemi ile eğitilmeye çalışılan köpeklerde daha fazla stres gözlendi. Bu köpeklerin tükürükleri incelendiğinde ise, vücudun böbrek üstü bezlerinde üretilen ve aşırı stres sonucu ortaya çıkan kortizol hormonuna rastlandı.

Tüm hayatlarını etkiliyor

BioRxiv dergisinde yayınlanan araştırmada, 'Sonuçlar, sert yöntemlerle eğitilen köpeklerin hem kısa hem de uzun vadede, ödül temelli yöntemler kullanılarak eğitilmiş köpeklere göre daha kısa yaşadıklarını göstermektedir.' denildi.

Özellikle bağırma gibi önleyici yöntemlerle eğitilen köpekler, daha fazla stres, vücut yapısında daha fazla kamburluk, kortizol seviyesinde yükselme ve görevini kötü yapma gibi davranışlar gözlendi. Bunun yanında daha nazik öğretmenler tarafından eğitilen köpekler, onlara verilen görevleri daha doğru bir biçimde yaptı.

Araştırmacılar aynı zamanda, köpeklerin eğitim sırasında dudak yalama, pati kaldırma, inleme ve ağlama gibi stres belirtileri gösterdiğini de belirtti.

Kısacası, köpeklerin sert koşullar altında eğitime tabi tutulması, onların tüm hayatlarını etkileyecek travmalara neden olabileceği gibi ömürlerinin de kısalmasına yol açabiliyor.

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