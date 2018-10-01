Köpekleri dövüştürdüler, çocuklara izlettirdiler Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde bir grup tarafından yaptırılan köpek dövüşü çocuklara da izlettirildi. İnsanın kanını donduran görüntüleri çocuklar ellerindeki cep telefonuyla kaydetti.