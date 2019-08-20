Köpekleri traktörün arkasına bağladı! Korkunç görüntüler

Kangal ilçesinde bir traktörün arkasına zincirle bağlı iki kangal köpeğinin karayolunda koşturulduğunu gören diğer sürücüler cep telefonu ile olayı kaydedip durumu sosyal medya üzerinden Sivas Valiliği’ne bildirdi.

Valilik tarafından yapılan araştırmalar sonucu traktörün arkasına köpeği bağlayıp eziyet eden kişinin, ilçeye bağlı Külekli köyünde oturan M.A.(43) olduğu belirlendi. M.A. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı. Sivas Valiliği, olayı ihbar eden vatandaşa da teşekkür ederek, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve buna benzer hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

DHA