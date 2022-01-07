Türkiye Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar, köpekler çıkmalarını bekledi

Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar, köpekler çıkmalarını bekledi

Türkiye

Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar, köpekler çıkmalarını bekledi

Kocaeli’de köpeklerden korkan iki kişi korkuyla dereye kaçtı. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

07 Ocak 2022, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Köpekten korkan iki kişi, derenin içine girdi. Köpekler de dere kenarında onların çıkmalarını bekledi. Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İHA

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