Türkiye Köpeklerin saldırısına uğradı! Geriye sadece kafası kaldı

Köpeklerin saldırısına uğradı! Geriye sadece kafası kaldı

Türkiye

Köpeklerin saldırısına uğradı! Geriye sadece kafası kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yiyecek aramak için Gülistan Ovası’na inen aç kurt, köpekler tarafından parçalandı, kurttan geriye sadece kafası kaldı.

04 Şubat 2022, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezlerine yakın bölgelere inmeye başladı. Adilcevaz ilçesinde de yiyecek aramak için Gülistan Ovası’na inen aç kurt, köpeklerin saldırısına uğrayarak parçalandı. Bölgeye yakın bir camide görev yapan imam tarafından çekilen fotoğraflarda köpeklerin saldırısına uğrayan kurttan geriye sadece kafasının kaldığı görüldü.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Merak ettiklerim
Rauf Tamer
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Halay ve çiçeklerle karşıladılar: İlimiz ekonomisine büyük katkısı olacak